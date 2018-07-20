В Карелии сократилась задолженность по зарплате

По теме
Загрузка...
Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии на 1 июля составила 94,9 млн рублей и сократилась по сравнению с 1 июня на 7,1%.
Это следует из доклада Карелиястата.
Объём просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 июля, превысил в 4,8 раза месячный фонд заработной платы организаций, имеющих задолженность.
Из общей суммы просроченной задолженности 28,6% приходится на задолженность за 2017 года, еще 33,2% – на 2016 год и ранее.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
17.07.2018, 07:05
16.07.2018, 11:22
13.07.2018, 13:29
19.07.2018, 19:10
16.07.2018, 09:09
Аналитика
18.07.2018 15:32
Обществоведение
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
18.07.2018 13:19
17.07.2018 11:57
17.07.2018 08:58
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии