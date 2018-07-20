В Карелии сократилась задолженность по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии на 1 июля составила 94,9 млн рублей и сократилась по сравнению с 1 июня на 7,1%.

Это следует из доклада Карелиястата.

Объём просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 июля, превысил в 4,8 раза месячный фонд заработной платы организаций, имеющих задолженность.

Из общей суммы просроченной задолженности 28,6% приходится на задолженность за 2017 года, еще 33,2% – на 2016 год и ранее.

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