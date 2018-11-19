В Карелии сократились долги по зарплате на с/х предприятиях

Просроченная задолженность по заработной плате на сельскохозяйственных предприятиях Карелии к середине ноября по сравнению с началом года сократилась на 10 млн рублей.

Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по контролю за своевременностью выплаты заработной платы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах республики.

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