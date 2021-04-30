В Карелии сократилось число крайне тяжелых ковидных больных

В ковид-центрах республики 3 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, суками ранее таких больных было7, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 1 мая, в стационарах находится 360 жителей республики, заболевший COVID-19. Из них 308 — в состоянии средней тяжести, 49 тяжелобольных и 3 пациента крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 30 апреля было 56 тяжелых и 7 крайне тяжелых больных коронавирусом.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек, трое мужчин скончались.