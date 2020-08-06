В Карелии сократилось число пенсионеров

В течение 1 полугодия 2020 года численность пенсионеров в Карелии снизилась на 438 человек.

В ОПФР по Карелии сообщили, что по состоянию на 1 июля число пенсионеров составило 238 978 человек.



Напомним, в 2020 году при наличии необходимого северного стажа на страховую пенсию по старости выходят мужчины в 55,5 лет, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и женщины в 50,5 лет, родившиеся во втором полугодии 1969 года.

Также выходят на пенсию и льготные категории граждан, которые получают право на страховую пенсию по старости досрочно.



Для учителей, медицинских и творческих работников, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, также действует "переходный период".



Средний размер страховой пенсии по старости в Карелии на 1 июля составил 19 271 рублей.