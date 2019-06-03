В Карелии сократилось количество чиновников

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Количество государственных служащих в Карелии с 2014 по 2018 годы включительно сократилось на 1049 человек или на 8%.
Это следует из официальной статистики за 2010-2018 годы, опубликованной Карелиястатом.
С 2010 года число чиновников в Карелии ежегодно росло и достигло в 2014 году 13355 человек. К 2018 году их количество сократилось до 12306.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карели".
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