В Карелии сократилось количество чиновников

Количество государственных служащих в Карелии с 2014 по 2018 годы включительно сократилось на 1049 человек или на 8%.

Это следует из официальной статистики за 2010-2018 годы, опубликованной Карелиястатом.

С 2010 года число чиновников в Карелии ежегодно росло и достигло в 2014 году 13355 человек. К 2018 году их количество сократилось до 12306.

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