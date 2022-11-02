В Карелии состоялся аукцион на вывоз мусора

В большинстве районов республики торги были признаны несостоявшимися.
В нескольких районах Карелии состоялись торги, на которых определялся оператор по вывозу бытового мусора. Итоги аукциона были подведены вчера, 2 ноября.
Торги прошли во всех районах и городских округах Карелии, кроме Суоярвского, Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского и Олонецкого районов.
При этом состоявшимися торги были признаны лишь в Пряжинском районе. Во всех остальных случаях заявки либо не соответствовали требованиям, либо на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
Контракты в районах, где проходили торги, помимо Пряжинского, планируется заключить с ООО «Карельский экологический оператор». В Пряжинском районе победитель аукциона будет известен после подписания с ним договора.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание