В Карелии сотрудник УФСИН стал мастером спорта России

Сотруднику УФСИН России Карелии присвоено спортивное звание "Мастер спорта России".

Как сообщили в УФСИН по Карелии, сотруднику отдела специального назначения "Гранит" Андрею Каширину, являющемуся многократным чемпионом и призером всероссийских и региональных соревнований по пауэрлифтингу, присвоено спортивное звание "Мастер спорта России".

Андрей Каширин служит в УФСИН с 2006 года. Успешно занимается пауэрлифтингом на протяжении 10 лет, является одним из главных организаторов турниров по силовым видам спорта в Петрозаводске.