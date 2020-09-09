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В Карелии сотрудник УФСИН стал мастером спорта России

Новости. Общество
18:00, 10 Сентября 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Сотруднику УФСИН России Карелии присвоено спортивное звание "Мастер спорта России".

Как сообщили в УФСИН по Карелии, сотруднику отдела специального назначения "Гранит" Андрею Каширину, являющемуся многократным чемпионом и призером всероссийских и региональных соревнований по пауэрлифтингу, присвоено спортивное звание "Мастер спорта России".

Андрей Каширин служит в УФСИН с 2006 года. Успешно занимается пауэрлифтингом на протяжении 10 лет, является одним из главных организаторов турниров по силовым видам спорта в Петрозаводске.

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