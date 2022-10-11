Жительница райцентра Карелии смогла приватизировать квартиру только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура помогла жительнице Сортавалы найти виновных в сложностях с приватизацией ее квартиры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2022 году жительница Сортавалы подала документы на приватизацию квартиры, которую ранее в бессрочное владение получила по договору социального найма с администрацией города. На свой запрос женщина получила отказ, поскольку площадь помещения не соответствовала данным технического паспорта.

Городская прокуратура выявила, что при разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, работники администрации квартир не устанавливали фактические площади и расположение квартир. Данные об изменении характеристик квартиры в реестр муниципального имущества они также не внесли.

Из-за технической ошибки в площади и номере квартиры, женщина не могла приватизировать имущество.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы администрации, после которого ошибку в документах исправили. В результате виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а женщина смогла приватизировать квартиру.