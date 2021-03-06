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В Карелии сотрудники полиции помогли оказавшейся в беде автомобилистке

Новости. Общество
15:13, 07 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Пудожские полицейские оказали помощь женщине, у которой сломалась машина.

Полицейские не оставили в беде даму, у которой сломался автомобиль. Они помогли автолюбительнице добраться до города и отправили машину в сервис.

"Хочу выразить слова благодарности сотрудникам полиции!!! 3 марта в первой половине дня по пути на АЗС у меня сломалась машина. Я оказалась совсем одна на трассе. Не успела даже подумать, что же мне делать, как ко мне подьехали сотрудники полиции. И насколько же все быстро они сделали.... Это круто!!! Сразу сказали причину поломки, позвонили в автосервис и помогли доставить авто туда, а меня доставили в город", - рассказала автомобилистка в паблике "Подслушано в Пудоже".

В Госавтоинспекции пояснили, что благодарность прозвучала в адрес сотрудников ОГИБДД Пудожского района: старшины полиции Игоря Максимова и сержанта полиции Владислава Филиппова.

Ранее сообщалось, как в Карелии инспекторы наполнили бензобак растерявшейся автоледи.

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