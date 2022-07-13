В Карелии совершено убийство с особой жестокостью: на теле жертвы насчитали 70 ножевых ран

Пьяные собутыльники без повода накинулись на знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Беломорского района.

В поселке Сосновец 30-летний и 26-летний мужчины, в ночь с 6 на 7 января 2022 года распивавшие спиртное с 31-летним знакомым, без видимого повода напали на него и расправились, нанеся не менее 70 ножевых ранений.

После убийства злоумышленники попытались скрыть следы преступления. Они вынесли труп из квартиры и спрятали его в дренажной трубе.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.