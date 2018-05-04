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Новости. Экономика
10:49, 04 Мая 2018

В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором

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Директор Корпорации развития Юрий Савельев обозначил новые приоритеты в деятельности структуры.

"Одним из новых направлений работы Корпорация развития Карелии, начало которому будет положено в этом году, будет создание комплекса по поддержке и развитию креативных индустрий, включающего в себя творческий технопарк, бизнес-инкубатор для креативных индустрий, ресурсный центр и арт-пространство для проведения мероприятий", - написал Юрий Савельев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузнецов
2018-05-04 13:14:59
Савельев, мусор не вывозят, из Эссойлы, например. Необходимо развивать креативные индустрии по вывозу мусора, организовать ресурсный центр и арт-пространство для проведения мероприятий по вывозу мусора.
Мизантроп
2018-05-04 13:29:14
Кузнецов, Он с подельниками инновационную экономику уже построил, теперь цифровую строит (карты свалок и убитых дорог), хе-хе-хе... Какой мусор, о чем ты.
кир
2018-05-04 12:50:11
Слова глупые и дела глупые у них. Как только земля носит?
Гарик
2018-05-04 11:20:05
Кто что то из власти в Карелии что-нибудь создал за последние лет 20 ?. Сейчас тем более ,профиль не тот , ломать и оптимизировать только и научились ((((((
Кузьма Перович
2018-05-04 10:59:07
Ещё одна глупость.....
На Гюллинга "бизнес-инкубатор" "сделали" ,выгнав оттуда десятки предпринимателей, и что? Есть от него толк,кроме как миллионных затрат?
Господи,да когда ж у нас думать ГОЛОВОЙ-то начнут, а не "деньги осваивать"?
Гость
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