В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором

Директор Корпорации развития Юрий Савельев обозначил новые приоритеты в деятельности структуры.

"Одним из новых направлений работы Корпорация развития Карелии, начало которому будет положено в этом году, будет создание комплекса по поддержке и развитию креативных индустрий, включающего в себя творческий технопарк, бизнес-инкубатор для креативных индустрий, ресурсный центр и арт-пространство для проведения мероприятий", - написал Юрий Савельев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".