В Карелии создадут резервный фонд для помощи семьям в нестандартной ситуации

Будет сформирован резервный фонд правительства Карелии для оказания материальной поддержки семьям, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии.

"Бюджет резервного фонда уже в этом году составит 20 млн рублей. Средства будут направлены на оказание помощи жителям республики, попавшим в нестандартные ситуации, которые не предусмотрены действующим законодательством федерального или регионального уровня", - сообщается в паблике главы Карелии.