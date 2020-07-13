В Карелии создадут сайт про туризм за пять миллионов рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о поиске разработчиков сайта для Информационного туристского центра Карелии: максимальная цена контракта превышает пять миллионов рублей.

Сайт для Информационного туристского центра Карелии должен быть создан до конца текущего года. Заявка о поиске разработчиков размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 300 тыс. рублей. В качестве источника финансирования указаны средства бюджетных учреждений. Заявку на сайте разместил Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики. Заказчиком выступает Информационный туристский центр Карелии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".