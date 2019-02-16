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Новости. Экономика
09:30, 16 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

В Карелии создадут технопарк почти за 240 миллионов рублей

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Деньги выделены из федерального бюджета на создание технопарка в Карелии. Решение было принято в рамках Российского инвестиционного форума.

По словам Парфенчикова, идея создать технопарк, который бы помогал развиваться камнеобрабатывающей отрасли в Карелии, появилась после посещения выставки в китайском Наньане, где также были представлены производители региона, пишет издание "РИА Новости".

"С помощью Минэкономики РФ перенимаем этот опыт. Мы будем делать аналогичный технопарк в Петрозаводске. На это получили поддержку 237,5 миллиона рублей", – сообщил Парфенчиков.
 
По словам собеседника агентства, Карелия развивает сотрудничество с Китаем, в частности с провинцией Фуцзянь, в сфере камнеобработки, при этом власти республики интересуют не только поставка сырья китайской стороне, но и использование их технологий для развития этой отрасли.

 

 
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Комментарии

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Горожанин
2019-02-16 09:57:18
Технопарк - это не территория, огороженная забором. Под него надо сразу идеи иметь - что там производиться будет. И эти вложения использовать на приобретение технологий, оборудования, научные исследования. Например, переработка мусора, котельные на местном топливе, техника для уборки города...да много чего надо делать! При создании китайских технопарков вложения составляли до 1 млн $ на кв. ! При этом за "откаты" расстреливали...
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