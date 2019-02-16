В Карелии создадут технопарк почти за 240 миллионов рублей

Деньги выделены из федерального бюджета на создание технопарка в Карелии. Решение было принято в рамках Российского инвестиционного форума.

По словам Парфенчикова, идея создать технопарк, который бы помогал развиваться камнеобрабатывающей отрасли в Карелии, появилась после посещения выставки в китайском Наньане, где также были представлены производители региона, пишет издание "РИА Новости".

"С помощью Минэкономики РФ перенимаем этот опыт. Мы будем делать аналогичный технопарк в Петрозаводске. На это получили поддержку 237,5 миллиона рублей", – сообщил Парфенчиков.



По словам собеседника агентства, Карелия развивает сотрудничество с Китаем, в частности с провинцией Фуцзянь, в сфере камнеобработки, при этом власти республики интересуют не только поставка сырья китайской стороне, но и использование их технологий для развития этой отрасли.