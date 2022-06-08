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В Карелии создается рабочая группа родителей детей с сахарным диабетом

Новости. Общество
08:05, 05 Июля 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

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Родительский ДИА-комитет Карелии будет контролировать решение проблем у детей с диабетом, рассказали в Минздраве Карелии.

В министерстве здравоохранения Карелии состоялась очередная встреча с родителями детей, больных сахарным диабетом. Со стороны Минздрава прием вели первый замминистра Ольга Руотцелайнен, а также заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Ирина Ховченина и специалисты министерства. В свою очередь, родители сформировали специальную рабочую группу, которая в дальнейшем будет контролировать решение проблем детей с сахарным диабетом.

В ходе прошедших встреч удалось выявить пять основных проблемных точек:

Направление детей, больных сахарным диабетом, на санаторно-курортное лечение и наличие специализированных детских лагерей на территории республики;

Организация питания детей, больных сахарным диабетом, в школьных и дошкольных учреждениях;

Осведомленность педагогических сотрудников о заболевании и инклюзивное образование;

Психологическая поддержка родителей, впервые столкнувшихся с сахарным диабетом I типа, и школы диабета;

Обеспечение всех детей, больных сахарным диабетом, датчиками непрерывного мониторинга глюкозы.

Родители с энтузиазмом встретили идею о создании рабочей группы, предложив название — Родительский ДИА-комитет Карелии. В Минздрав с их стороны поступила масса конструктивных предложений. Все собранные проблемы и предложения лягут в основу программы рабочей группы — Родительского ДИА-комитета Республики Карелия. В рабочую группу войдут представители родительского сообщества, общественники, специалисты эндокринологи, специалисты области образования, сотрудники министерства здравоохранения.

«Важно, что формирование рабочей группы началось с фактического решения проблемы обеспечения детей, больных сахарным диабетом, датчиками непрерывного мониторинга глюкозы. Начало большой совместной работы положено», — прокомментировала итоги встреч Ольга Руотцелайнен.

Конкурс на включение в рабочую группу будет открытым, вся информация о сроках проведения конкурса появится в информационных ресурсах министерства в ближайшее время.

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