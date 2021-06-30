В Карелии создан новый туристический маршрут для туристов, прибывающих на Соловки

Пеший туристический маршрут протяженностью около 9 километров появился на берегу Белого моря, рассказали в правительстве Карелии.

Автором идеи стал победитель федерального конкурса «Мастера гостеприимства» из поселка Рабочеостровск Кемского района Евгений Кустов.

Конкурс в сфере туризма «Мастера гостеприимства» (проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей») проходил в рамках нацпроекта «Образование».

В первую очередь, новый маршрут будет интересен туристам, посещающим Соловки, у которых есть свободное время в поселке.

«Я увлекаюсь историей малой родины, изучал различную литературу, прошёл курсы экскурсоводов в нашем родном музее „Поморье“. В какой-то момент понял, что сдерживать в себе накопленные знания просто невозможно», — говорит Евгений — «Хочется ими делиться, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с красотой и историей нашего края. Это сказания о Гиперборее, путешествия поморов, древние торговые пути карелов и „пересыльного пункта“ в Соловецкий лагерь».

По маршруту уже прошли свыше 100 человек.

«Во многом он созерцательный. Это возможность найти для себя место силы или, наоборот, точку обнуления, чтобы сбросить эмоциональный груз. Вариант прохождения можно выбрать любой. Есть ночные и дневные варианты, зимой хотим запустить маршрут на лыжах», — пояснил Евгений.

Сделать маршрут интерактивным помогает клуб исторического фехтования и исторической реконструкции. Туристы смогут увидеть быт помора, понаблюдать за реконструкцией исторического боя и попробовать себя в качестве стрелка, копейщика или даже рыцаря.

Чтобы поддерживать маршрут в чистоте, уже проведено шесть санитарных акций. В дальнейшем планируется развивать инфраструктуру и провести ландшафтное благоустройство. По словам Евгения Кустова, участие в конкурсе дало возможность встретиться с опытными наставниками, которые помогли развить идею пешего маршрута до создания проекта комфортной зоны на «Попов» острове, где можно будет отдохнуть всем желающим в любое время года.

Записаться на экскурсии можно через личную страницу Евгения Кустова в социальной сети ВКонтакте.