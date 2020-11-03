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В Карелии создана компания, которая будет обслуживать газовые котельные в жилых домах

Новости. Общество
09:00, 04 Ноября 2020
фото: © "ОнегоГаз"
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На рынке обслуживания газовых котельных появился новый игрок – компания "ОнегоГаз".

Газовая котельная на крыше дома – это уже не фантастика. В Петрозаводске ежегодно появляются новые дома и целые районы, которые отказываются от централизованного теплоснабжения, а выбирают этот простой и экономичный способ отопления дома. Именно экономический эффект от внедрения газовых котельных за последние несколько лет оказался настолько выигрышным для жителей новостроек и застройщиков, что стал едва ли не главным конкурентным преимуществом новых домов. И это неудивительно, ведь одна гигакалория тепловой энергии при сжигании газа в данной котельной составляет всего 850 рублей. Для обычного потребителя это отражается на тратах за теплоснабжение, попросту на "коммуналке". Разница – даже не в десятки процентов, а в разы. Вот и получается, что жители новостроек с собственными крышными газовыми котельными платят за тепло значительно меньше.

Но все это газовое хозяйство требует профессионального обслуживания. Вместе с газовыми котельными на домах появляются и организации, предлагающие услуги по обслуживанию газового хозяйства.

Одна из таких недавно созданных компаний – ООО "ОнегоГаз". В портфеле предприятия уже 32 газовые котельные.

- Основной наш заказчик – управляющая организация "ОнегоСтройСервис", – рассказывает директор компании ОнегоГаз – Александр Калинихин. – Мы обслуживанием 24 котельные в многоквартирных домах, которые находятся под управлением "ОнегоСтройСервис". Это котельные новых жилищных комплексов "Свиристель", "Иволга", "Изумрудный", "Панорама", "Курс", "Каскад".

"Наша цель – развивать конкуренцию в данной сфере, – считает Александр Калинихин. – Всем известно, что конкуренция – это лекарство для любой сферы экономики. Мы благодарны управляющей организации "ОнегоСтройСервис" за содействие и кредит доверия. Мы рады, что наши взгляды на процессы обслуживания инженерного оборудования совпадают. Специалисты ООО "ОнегоГаз" имеют многолетний опыт работы в сфере газового хозяйства, и мы будем активно развивать данное направление бизнеса. Если в вашем доме есть крышная газовая котельная, приглашаем вас к сотрудничеству. Рады вам в нашем офисе по адресу: пр. Владимира Баскова д.2, помещение 183.

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