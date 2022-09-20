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В Карелии создана оперативная группа, куда можно жаловаться по вопросам частичной мобилизации

Новости. Общество
17:22, 25 Сентября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании в Карелии оперативной группы, которая будет рассматривать жалобы жителей республики по вопросам частичной мобилизации.

Группа начинает работу с понедельника, 26 сентября, сообщил Артур Перфенчиков на своей странице в соцсети.

«Подписал распоряжение о создании в Карелии оперативной группы, которая будет рассматривать жалобы жителей республики по вопросам частичной мобилизации», - написал глава республики.

В ее состав вошли представители:
- военных комиссариатов Петрозаводска и Карелии;
- Администрации главы Карелии;
- Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона Западного военного округа;
- Министерства социальной защиты;
- Республиканского наркодиспансера и Республиканской психиатрической больницы.

Оперативная группа будет принимать рекомендации по существу жалобы и направлять их в уполномоченные органы для принятия решения, включая принятие мер прокурорского реагирования.

Подать жалобу можно по электронной почте mob@govrk.bizml.ru, в сообщения официального сообщества оперативной группы, а также с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (814-2) 76-26-76 или лично по адресу: пр. Ленина, 19 (вход со стороны Министерства финансов).

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