В Карелии сожгли зараженные растения

Сотрудники Россельхознадзора Карелии обнаружили зараженные трипсом растения в торговой сети.

Одна из торговых сетей Петрозаводска сообщила об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами. По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии горшечных цветов (каланхоэ каландива) в количестве 4 штук западным цветочным трипсом.

В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов зараженная продукция была запрещена для реализации в розничной сети и сожжена.