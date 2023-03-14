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В Карелии спасают изнуренную голодом рысь, пришедшую к людям за помощью

Новости. Общество
12:36, 15 Марта 2023
фото: © Минприроды Карелии

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В зоокомплексе Пряжинского района Карелии на реабилитации находится рысь, которую поймали в Соломенном в конце февраля.

В зоокомплексе «Три медведя» содержат рысь, которую в Пряжинский район привезли из Петрозаводска в конце февраля. Как нашему изданию сообщили в Минприроды Карелии, зверь поступил в зоокомплекс в истощенном состоянии от многодневной голодовки. 

В первый раз рысь приняла пищу только 10 марта. По словам специалиста Минприроды, ее вес примерно в полтора раза ниже нормы и сейчас составляет примерно 10 килограммов. 

В министерстве контролируют условия содержания и питания животного. Как нам заявили в министерстве, рысь живет в отдельной чистой клетке, есть место, где можно спрятаться от людей, ее кормят сырым и вареным мясом. 

После того, как зверя откормят, его отпустят в дикую природу. Но пока об этом не может быть и речи - необходимо время для реабилитации, отметили специалисты. 

Напомним, 27 февраля, в Минприроды Карелии поступил звонок от жителя петрозаводского района Соломенное, который сообщил, что среди домов бродит рысь.

Госинспектор Иван Бердников выехал на место, была собрана группа из специалистов отдела охотничьего надзора, отдела госмониторинга и охотника с собакой по кличке Гром. Пес с легкостью нашел рысь, находившуюся у жилых домов. Определив ее маршрут по следам, Гром был отпущен с поводка и отогнал животное в лес.

Там рысь забралась на дерево. Сотрудники Минприроды Карелии спугнули хищника, чтобы подловить его у дерева. Когда животное спрыгнуло на землю, его поймали сачком и поместили в клетку, а позже отвезли в зоокомплекс. 

В Минприроды также отметили, что если рысь выходит к населенному пункту, это означает крайнюю степень голода. Такие случаи в Карелии происходят примерно 3-4 раза в год. К сожалению, сообщили в министерстве, иногда звери погибают, несмотря на помощь человека. 

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