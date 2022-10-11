В Карелии спасатели обезвредили партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

В течение недели спасатели выезжали несколько раз для изъятия старых снарядов, гранат и других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Карельские спасатели обезвредили очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
В разных районах республики практически ежедневно обнаруживают боеприпасы, пролежавшие в земле десятки лет, сообщили в Госкомитете. Их обезвреживает группа разминирования поисково-спасательной службы.
В течение последней недели подразделения КРПСС выезжали несколько раз для изъятия старых снарядов, гранат и других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Их нашли в Питкярантском, Лоухском, Лахденпохском и Олонецком районах. Все боеприпасы были уничтожены.
По информации Госкомитета, в этом году группа разминирования КРПСС изъяла 707 и обезвредила 678 взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что ящик с немецкими минометными снарядами был найден в лесу Карелии.
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