В Карелии спасатели обезвредили партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

В течение недели спасатели выезжали несколько раз для изъятия старых снарядов, гранат и других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Карельские спасатели обезвредили очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В разных районах республики практически ежедневно обнаруживают боеприпасы, пролежавшие в земле десятки лет, сообщили в Госкомитете. Их обезвреживает группа разминирования поисково-спасательной службы.

В течение последней недели подразделения КРПСС выезжали несколько раз для изъятия старых снарядов, гранат и других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Их нашли в Питкярантском, Лоухском, Лахденпохском и Олонецком районах. Все боеприпасы были уничтожены.

По информации Госкомитета, в этом году группа разминирования КРПСС изъяла 707 и обезвредила 678 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что ящик с немецкими минометными снарядами был найден в лесу Карелии.