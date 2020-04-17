В Карелии спасатели приехали на вызов к страдающей без внимания женщине

Сотрудники службы спасения выехали на вызов к женщине, которой, как выяснилось, просто не хватало внимания.

К дежурному Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступил вызов, сообщающий о том, что в квартире по улице Красноармейская родственниками заперта женщина и ей стало плохо. Об этом сообщает паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Утверждалось, что ключей потерпевшая найти не может. Трое спасателей поспешили на помощь. По итогу оказалось, что женщине не хватает внимания от близких людей, и она обратилась за помощью к прохожему, который и вызвал спасателей. На вызов потрачено 40 минут.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей понадобилась для транспортировки пациента с большим весом в Карелии.