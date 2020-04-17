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Помощь спасателей понадобилась для транспортировки пациента с большим весом в Карелии

Новости. Общество
14:13, 18 Апреля 2020
фото: pixabay.com / Bru-nO
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Врачи скорой помощи вызвали спасателей, чтобы те помогли им перенести больного с большим весом.

По информации оперативного дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы, поддержка спасателей понадобилась врачам скорой помощи на Первомайском проспекте. 

Медики не смогли самостоятельно транспортировать больного с большим весом до машины и обратились в поисково-спасательную службу.

Спасателям понадобилось 30 минут вместе с прибытием на место для оказания помощи, информирует паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Ранее сообщалось, что спасатели помогли спуститься и подняться немощным жителям Петрозаводска.

 

 

 

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