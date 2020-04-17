Помощь спасателей понадобилась для транспортировки пациента с большим весом в Карелии

Врачи скорой помощи вызвали спасателей, чтобы те помогли им перенести больного с большим весом.

По информации оперативного дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы, поддержка спасателей понадобилась врачам скорой помощи на Первомайском проспекте.

Медики не смогли самостоятельно транспортировать больного с большим весом до машины и обратились в поисково-спасательную службу.

Спасателям понадобилось 30 минут вместе с прибытием на место для оказания помощи, информирует паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Ранее сообщалось, что спасатели помогли спуститься и подняться немощным жителям Петрозаводска.