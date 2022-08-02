В Карелии спрятавшийся за сильно тонированным стеклом водитель получил штраф

В Кондопожском районе оштрафовали водителя за сильно затонированные боковые стекла авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проверяют автомобили на соответствие требованиям законодательства, согласно которому лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света.

В Кондопожском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение водителем, у которого на боковых стеклах автомобиля нанесена тонировочная пленка, измерительный прибор показал 13% светопропускания. Водитель привлечен к административной ответственности.

Тонированные лобовое или боковые стекла автомобилей, по информации ГИБДД, могут стать причиной ДТП. На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, а при тонировке стекол водитель увидит пешехода лишь с 50-70-ти метров.