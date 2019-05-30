В Карелии стали производить меньше продуктов и больше пива

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Спад в пищевой промышленности Карелии продолжается четвертый месяц, кроме пивоварения.
Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-апрель сократилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Такая же тенденция наблюдалась в первом квартале, когда пищепром сократил производство на 17,1%.
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции упало за январь-апрель на 35,6%, переработка и консервирование рыбы – почти на 30%.
Производство каких продуктов и напитков сократилось в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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