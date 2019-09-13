В Карелии стартовал проект "Кино объединяет"

Проект направлен на укрепление межнациональных отношений в молодежной среде и сохранение культурных традиций национальных общественных объединений, сообщили в благотворительном фонде "Опора".

В пятницу, 13 сентября, в Петрозаводске стартовал проект Карельского благотворительного фонда по поддержке социальных и культурных инициатив "Опора" "Кино объединяет".

В рамках реализации проекта общественники проведут серию кинолекториев, каждый из которых будет посвящен одному из национальных общественных объединений Карелии. Каждое мероприятие будет состоять из двух частей: открытой лекции и показа художественного или документального фильма

Всего участниками проекта "Кино объединяет" станут более 2 тысяч человек.

"Проект "Кино объединяет" направлен на повышение знаний молодежи о культуре национальных объединений, которые их окружают в повседневной жизни. Формат кинолекториев и визуального представления информации является одним из наиболее эффективных способов донесения информации до молодежи в эпоху цифрового и визуального мышления", – сказал Председатель Фонда "Опора" Алексей Бутенко.

Подробности о проекте, анонсы мероприятий и другие материалы можно найти узнать в группе центра культуры "Премьер", либо по тел. +79535297623.