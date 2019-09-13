Подписаться
Новости. Культура
18:20, 13 Сентября 2019

В Карелии стартовал проект "Кино объединяет"

Загрузка...

Проект направлен на укрепление межнациональных отношений в молодежной среде и сохранение культурных традиций национальных общественных объединений, сообщили в благотворительном фонде "Опора".

В пятницу, 13 сентября, в Петрозаводске стартовал проект Карельского благотворительного фонда по поддержке социальных и культурных инициатив "Опора" "Кино объединяет".

В рамках реализации проекта общественники проведут серию кинолекториев, каждый из которых будет посвящен одному из национальных общественных объединений Карелии. Каждое мероприятие будет состоять из двух частей: открытой лекции и показа художественного или документального фильма 

Всего участниками проекта "Кино объединяет" станут более 2 тысяч человек.

"Проект "Кино объединяет" направлен на повышение знаний молодежи о культуре национальных объединений, которые их окружают в повседневной жизни. Формат кинолекториев и визуального представления информации является одним из наиболее эффективных способов донесения информации до молодежи в эпоху цифрового и визуального мышления", – сказал Председатель Фонда "Опора" Алексей Бутенко.

Подробности о проекте, анонсы мероприятий и другие материалы можно найти узнать в группе центра культуры "Премьер", либо по тел. +79535297623.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка

Аналитика

Сегодня 16:28
Обществоведение
Трагедия в "Театре"
Побывали на месте пожара и узнали подробности трагедии в дачном кооперативе "Театр", где огонь унес жизни 80-летнего пенсионера и 6-летнего мальчика.
"Мы будем идти до победного конца"
Сегодня 15:41
"Ударил открытой рукой в подбородок" 7
Сегодня 14:01
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
Сегодня 11:03
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 13
12.09.2019 12:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:40
Без политики
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Пять модных комбинаций для офиса
Сегодня 11:41
Конец света откладывается 1
12.09.2019 12:20
"Это просто досадное недоразумение" 2
10.09.2019 07:30
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»