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Новости. Общество
10:27, 02 Марта 2018

Автомобилистов просят быть внимательнее – некоторые дороги на западе Карелии завтра будут перекрыты

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В Карелии стартовало ралли "Яккима-2018".

В Сортавальском и Питкярантском районах Карелии 2-3 марта проходит ралли "Яккима-2018", которое является 5-м этапом Кубка России и 2-м этапом чемпионата СЗФО. Трасса ралли, состоящая из двух секций, имеет протяженность 261 километр. 

В связи с этим Минтранс Карелии предупреждает: в целях обеспечения безопасности дорожного движения 3 марта 2018 года будет временно прекращено движение автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог регионального значения.

Сортавальский муниципальный район:

- с 9.45 час. до 10.45 час. и с 11.30 час. до 12.45 час. на участке автодороги "Вонисенмяки – Заозерный", км 0 - км 4;

- с 9.45 час. до 10.45 час. и с 11.30 час. до 12.45 час. на участке автодороги "Вонисенмяки – Хелюля", км 9 - км 19;

- с 10.30 час. до 11.30 час. и с 12.30 час. до 13.30 час. на участке автодороги "Вонисенмяки – Хелюля", км 0 - км 6;

- с 10.30 час. до 11.30 час. и с 12.30 час. до 13.30 час. на участке автодороги "Оппола – Рускеала", км 56 - км 60;

Питкярантский муниципальный район:

- с 14.00 час. до 16.30 час. на участке автодороги "Ляскеля – Аллату", км 0 - км 14;

- с 14.00 час. до 16.30 час. на участке автодороги "Сюскюярви –Маткаселькя", км 35 - км 51;

- с 14.00 час. до 16.30 час. на участке автодороги "Подъезд к Хямекоски", км 4 - км 12.

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