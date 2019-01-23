В Карелии стартует флешмоб "Хранители птиц"

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб "Хранители птиц", цель которого - привлечь жителей городов к правильной заботе о птицах зимой.

"Его участники узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых. Участников ждут интересные вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки", - говорится в сообщении ЭКА.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале ecowiki.ru/winterbirds и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами: соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе; регулярно подкармливать птиц; разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе; рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.