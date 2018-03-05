В Карелии стартует второй этап рейдов по задержанию пьяных водителей

Госавтоинспекция Карелии информирует о проведении второго этапа рейдов по пресечению нарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения, сообщили в республиканском ведомстве.

В период с 5 по 11 марта на дорогах Карелии пройдёт второй этап комплексного профилактического мероприятия, одной из основных задач которого является отстранение от управления транспортом водителей, находящихся в состоянии опьянения.

С начала года автоинспекторами отстранено от управления более 300 нетрезвых водителей, из них 31 водитель был привлечён к ответственности за повторное управление в состоянии опьянения.

Автоинспекторы призывают граждан незамедлительно сообщать в районные отделения полиции или с мобильного телефона на номер 102 об имеющихся фактах нарушений нетрезвыми водителями.