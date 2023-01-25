В Карелии страховщики пытались через суд получить деньги с виновника ДТП

Страховая компания обратилась в Пудожский районный суд с регрессным требованием о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Страховая организация просила в суде, чтобы виновник аварии возместил ущерб, причиненный в результате ДТП. Происшествие было оформлено без вызова сотрудника ГИБДД, признано страховым случаем, потерпевшему выплачено страховое возмещение. Компания направила виновнику ДТП уведомление о предоставлении транспортного средства на осмотр, которое не было исполнено. В результате страховщики посчитали, что имеют право регрессного требования к ответчику на сумму выплаченного страхового возмещения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В ходе разбирательства виновник аварии с требованиями не согласился, поскольку управлял грузовым автомобилем по заданию собственника. Извещение о ДТП было представлено страховщику в установленный законом срок, тогда как страховая компания направила виновнику аварии требование о предоставлении автомобиля для проведения осмотра спустя 6 месяцев после ДТП. Кроме того, требование должно было быть направлено не виновнику ДТП, а собственнику автомобиля.

Суд решил, что требования страховой компании необоснованны. Так, уведомление о предоставлении автомобиля на осмотр было направлено страховщиками по прошествии более 6 месяцев с момента получения данного уведомления и около 4 месяцев со времени выплаты компенсации потерпевшему. Когда компания выплачивала деньги, она не ставила под сомнение факт наличия страхового случая и размер страхового возмещения, также не решал вопрос об осмотре автомобиля после получения информации о ДТП.

При этом, обращаясь в суд организация не указала, в чем состоит нарушение прав страховщика как основание регрессной ответственности из-за непредставления виновником ДТП транспортного средства для осмотра. Было непонятно, какие новые обстоятельства, влияющие на размер уже выплаченного страхового возмещения, могут быть установлены.

Суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований страховой компании.