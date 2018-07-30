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Новости. Происшествия
07:15, 30 Июля 2018
фото: https://vk.com/segezha_online

В Карелии строителя из Волгограда придавил кран

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ЧП произошло в городе Сегежа.

Инцидент случился 28 июля на территории ЦБК во время строительно-монтажных работ, производимых подрядной организацией.

По данным местных жителей, которые активно обсуждают трагедию в "ВКонтакте", погибшим оказался 29-летний житель Волгограда, который работал монтажником. У мужчины вот-вот должен родиться ребенок. Его придавленный краном тело люди видели несколько часов.

"Кран сорвался с креплений и придавил человека работающего на высоте", - написала одна из жительниц.

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