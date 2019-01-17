Компания "Сана+" проиграла суд против журналистов

Суд отменил решение первой инстанции по иску руководства компании "Сана+" о защите чести и достоинства в адрес телеканала и заемщика, подготовивших и распространивших в Сети критический сюжет про обман фирмой своих клиентов.

"Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение судьи Арбитражного суда Карелии (судья И.Шалапаева) о взыскании с ВГТРК в пользу САНЫ+ 500 000 руб. в качестве репутационного вреда за сюжет об их деятельности", – написала на своей странице Facebook юрист Елена Пальцева, представлявшая интересы ответчика.

Ответчиками по делу выступали федеральное ВГТРК и заемщик Евгений Куликов. Съемочная группа телеканала подготовила материал о деятельности фирмы, а Куликов разместил его в соцсети "Вконтакте".

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