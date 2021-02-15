Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ребенок умер после решения о "нецелесообразности" дорогого лечения 2
15.02.2021 19:40
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 1
Сегодня 14:30
Проект освоения бывшей промзоны ДСК Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях 5
15.02.2021 18:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
Сегодня 11:27
В Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра 2
Сегодня 12:52
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!"
Сегодня 14:30

В Карелии студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед прививкой от COVID-19

Новости. Общество
13:18, 16 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Об этом сообщается на сайте вуза, где размещен алгоритм вакцинации, пишет оперштаб.

Напомним, что в Петрозаводском государственном университете работает прививочный пункт для преподавателей и студентов.

Сейчас они могут пройти бесплатную вакцинацию "Спутником V" в санатории-профилактории университета по адресу ул. Герцена, 31б ежедневно в будние дни с 10.00 до 15.00. Запись на прививку проводится по телефонам 76-83-34, +7(931)702-20-66, +7(953)538-63-55.

При этом тем студентам, которые пожелают перед вакцинацией пройти анализ на наличие антител к инфекции, стоимость теста возместят. ИФА-тест (иммунноферментный анализ) перед прививкой не является обязательным. Но он позволяет определить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусной инфекции и, соответственно, имеется ли необходимость вакцинироваться.

Для получения компенсации студентам предлагается с 1 по 10 марта написать заявление в студенческом профкоме.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 1
Сегодня 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!"
Сегодня 14:30
Государство как инвестор 3
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 1
Сегодня 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»