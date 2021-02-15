В Карелии студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед прививкой от COVID-19

Об этом сообщается на сайте вуза, где размещен алгоритм вакцинации, пишет оперштаб.

Напомним, что в Петрозаводском государственном университете работает прививочный пункт для преподавателей и студентов.

Сейчас они могут пройти бесплатную вакцинацию "Спутником V" в санатории-профилактории университета по адресу ул. Герцена, 31б ежедневно в будние дни с 10.00 до 15.00. Запись на прививку проводится по телефонам 76-83-34, +7(931)702-20-66, +7(953)538-63-55.

При этом тем студентам, которые пожелают перед вакцинацией пройти анализ на наличие антител к инфекции, стоимость теста возместят. ИФА-тест (иммунноферментный анализ) перед прививкой не является обязательным. Но он позволяет определить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусной инфекции и, соответственно, имеется ли необходимость вакцинироваться.

Для получения компенсации студентам предлагается с 1 по 10 марта написать заявление в студенческом профкоме.