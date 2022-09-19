В Карелии студенты-медики пришли на помощь своим будущим коллегам в поликлиниках

Студенты пятого курса мединститута ПетрГУ работают в поликлиниках Петрозаводска, а также в районах Карелии.

Как сообщает Минздрав Карелии, 192 студента пятого курса медицинского института Петрозаводского госуниверситета пришли на помощь медикам в амбулаторное звено. 180 из них работают в поликлиниках Петрозаводска, 12 — в районах республики.

«Эта помощь очень важна для нас в период подъёма заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. И сами студенты, работая на „передовой“, получат уникальный опыт и компетенции», — отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Руководитель Минздрава Карелии поблагодарил ректора университета Анатолия Викторовича Воронина, директора мединститута Александра Тимофеевича Балашова, заместителя директора по додипломному образованию Марину Эдуардовну Шубину за активную позицию и отклик на просьбу о помощи.