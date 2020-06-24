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В Карелии суд наказал рабочего, случайно убившего отца восьмерых детей

Новости. Криминал
15:14, 25 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Трагедия произошла в сентябре 2019 года в Суоярвском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина, работая по договору возмездного оказания услуг, занимался уборкой древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередач на железной дороге.

В сентябре 2019 года в поселке Поросозеро, он, грубо нарушив требования безопасности, спилил дерево, которое при падении убило другого рабочего – у погибшего осталось восемь несовершеннолетних детей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком два года условно.

Осужденного также обязали выплатить детям компенсацию морального вреда в общей сумме 560 тысяч рублей.

Ранее курящая женщина в Карелии случайно убила трех человек.

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