В Карелии суд обязал освободить незаконно занятые земельные участки в заказнике

В заказнике "Андрусово" Олонецкого района обнаружили незаконно установленные строения, сообщили в прокуратуре Карелии.

в пределах 200-метровой береговой зоны Ладожского озера незаконных объектов строительства, в том числе домов для временного проживания и хозпостроек, используемых жителями Олонецкого района для осуществления рыбной ловли.

Суд возложил на ответчиков обязанности освободить земельные участки, незаконно занятые и используемые для размещения хозяйственных построек на территории заказника.

Судом исковые заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

После вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято прокуратурой на контроль.