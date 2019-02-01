10:02, 01 Февраля 2019
В Карелии суд обязал освободить незаконно занятые земельные участки в заказнике
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В заказнике "Андрусово" Олонецкого района обнаружили незаконно установленные строения, сообщили в прокуратуре Карелии.
в пределах 200-метровой береговой зоны Ладожского озера незаконных объектов строительства, в том числе домов для временного проживания и хозпостроек, используемых жителями Олонецкого района для осуществления рыбной ловли.
Суд возложил на ответчиков обязанности освободить земельные участки, незаконно занятые и используемые для размещения хозяйственных построек на территории заказника.
Судом исковые заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.
После вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято прокуратурой на контроль.
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