В Карелии суд оштрафовал школу за плохую организацию работы с детьми

Кончезерская средняя общеобразовательная школа привлечена к административной ответственности за невыполнение требований Роспотребнадзора.

Четвертого октября мировой судья удовлетворил требования территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей МОУ Кончезерская школа.

Как сообщает сайт Роспотребнадзора, должностным лицом управления было установлено, что Кончезерская школа не выполнила в установленный срок предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, нарушений требований к оборудованию пищеблоков детского сада, школы, к формированию примерных меню, используемых при организации питания детей детского сада, обучающихся школы, к оформлению журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, к помещениям детского сада, школы (остеклению окон), к осуществлению дератизационных мероприятий в помещениях детского сада.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья пришел к выводу о доказанности вины МОУ Кончезерская СОШ в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.