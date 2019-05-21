В Карелии суд вернул родителям пятерых детей, изъятых из семьи

Костомукшский городской суд принял решение о снятии временного ограничения родительских прав с Анатолия и Лидии Киселевых и вернуть им ранее изъятых пятерых несовершеннолетних детей.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, Костомукшский суд принял такое решение в связи с устранением препятствий по воспитанию пятерых несовершеннолетних детей (всего их у Киселевых шестеро).

Сараев просил суд удовлетворить иск Киселевых, причем сделать вступление решения в силу незамедлительным, и сразу передать детей в семью. Суд пошел навстречу.

Напомним, 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Она не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело. Детей изъяли у матери в Москве. Затем дети были доставлены в Карелию.