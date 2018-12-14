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Новости. Общество
12:58, 14 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии суд вынес обвинительный приговор Гаврилову за матерные граффити и освободил его от наказания

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В мировом суде Петрозаводска прозвучал приговор экс-депутату парламента Карелии Алексею Гаврилову, обвиняемому в вандализме по мотивам политической ненависти.

Судья мирового суда Надежда Морозова признала виновным Алексея Гаврилова в деле о вандализме по мотивам политической ненависти и приговорила его к двум годам ограничения свободы. При этом судья постановила освободить экс-депутата от наказания в связи с истечением срока давности.

Предполагаемые подельники Гаврилова –Георгий Жихарев и Александр Литовка – получили по одному году ограничения свободы и были также освобождены от наказания.

"Мы будем оспаривать, нам непонятен приговор. Мировой суд при вынесении решения опирался на показания, полученные в ходе предварительного следствия. Все показания экспертов, потерпевших в суде были проигнорированы", – заявил Алексей Гаврилов "Столице на Онего" после завершения заседания.

Ранее прокурор требовал признать виновными фигурантов дела о скандальных граффити и назначить наказание в виде ограничения свободы с последующим освобождением от наказания за давностью событий.

Государственный обвинитель просил назначить Гаврилову срок 2 года, 11 месяцев, а его предполагаемым подельникам – по 2 с половиной года.

По версии следствия, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес оппонентов Гаврилова – Валентины Пивненко и Дмитрия Макеева. В частности, на зданиях Октябрьского проспекта появились надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

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Комментарии

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карел
2018-12-14 14:55:20
натянутый за уши приговор , обжаловать его надо .
Mike
2018-12-14 14:14:47
А смысл? Наказать и тут же освободить от наказания
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