В Карелии суда на воздушной подушке отправились на остров Кижи

Управление культуры Администрации Петрозаводска сообщает, как можно попасть на легендарный остров.

На этой неделе в Кижских шхерах встал лед, и пошли суда на воздушной подушке. Об этом информирует управление культуры администрации Петрозаводска в соцсети.

«Зимняя поездка на остров Кижи — это прекрасное приключение для всей семьи! Уникальные памятники, первозданная природа, свежий воздух, покой и уединение, горячий чай и народная выпечка — лучшие впечатления этой зимы!», — говорится в посте сообщества.

В мэрии сообщили, что открыта навигация от деревни Оятевщина до острова Кижи.