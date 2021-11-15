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В Карелии суда на воздушной подушке отправились на остров Кижи

Новости. Общество
18:20, 07 Декабря 2021
фото: Управление культуры Администрации Петрозаводска / ВК

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Управление культуры Администрации Петрозаводска сообщает, как можно попасть на легендарный остров.

На этой неделе в Кижских шхерах встал лед, и пошли суда на воздушной подушке. Об этом информирует управление культуры администрации Петрозаводска в соцсети.

«Зимняя поездка на остров Кижи — это прекрасное приключение для всей семьи! Уникальные памятники, первозданная природа, свежий воздух, покой и уединение, горячий чай и народная выпечка — лучшие впечатления этой зимы!», — говорится в посте сообщества.

В мэрии сообщили, что открыта навигация от деревни Оятевщина до острова Кижи.

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