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В Карелии судебные приставы взыскивают долги перед поставщиком тепла «Петербургтеплоэнерго»

Новости. Общество
14:16, 05 Декабря 2022
фото: © ООО «Петербургтеплоэнерго»

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В Олонецком районе Республики Карелии судебные приставы совместно с сотрудниками ООО «Петербургтеплоэнерго» описывают и изымают имущество у должников по коммунальным услугам.

В первую очередь, посетили 17 должников, по которым вынесены исполнительные производства на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. Ранее аналогичные рейды прошли в Питкярантском районе. В отношении должников приставы применяют меры принудительного исполнения, а также штрафные санкции за неисполнение решений суда, в том числе вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также обращено взыскание на заработную плату неплательщиков.

Применяется и крайняя мера — арест имущества должников. Чтобы этого не случилось, необходимо вовремя оплачивать коммунальные услуги и не допускать обращения компании-поставщика в суд, ведь в этом случае придется еще оплачивать и все судебные издержки. Всего с начала текущего года в суды Республики Карелии было направлено около полутора тысяч исков на взыскание задолженности. В случае, если они не будут оплачены, к потребителям могут прийти судебные приставы.  Соответствующий график посещений должников уже составлен.

Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

«Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, обеспечивая безаварийную работу генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой. Учитывая, что основным источником финансирования содержания тепловых сетей в рабочем состоянии является своевременная оплата потребленной тепловой энергии, неплатежи ставят бесперебойную подачу тепла в зимний период под вопрос. В компании напоминают, что оплатить коммунальные услуги по платежным документам ООО «Петербургтеплоэнерго» можно по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Петербургтеплоэнерго»
ИНН 7838024362,
КПП 783901001
р/с 40702810100000003272
в АО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861.

Оплату по квитанции БЕЗ КОМИССИИ также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата».

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: (88142) 76-98-93

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