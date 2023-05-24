В Карелии судимый любитель дорогого алкоголя обокрал дом своего знакомого

Житель Медвежьегорского района обратился в полицию с заявлением о краже нескольких бутылок стоимостью 6,5 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о краже. Потерпевший указал, что из его дома в одном из районных поселков неизвестный похитил несколько бутылок дорогого алкоголя. Ущерб превысил 6,5 тысячи рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 41-летний мужчина. По версии полицейских, подозреваемый был знаком с потерпевшим.



Он знал, что хозяин в отъезде, дом пустует. Злоумышленник разбил одно из окон и проник внутрь. Краденый алкоголь он выпил.



Мужчина признал свою вину. Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.