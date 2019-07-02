В Карелии судят полицейского, обвинившего пенсионерку в краже

В Олонецком районном суде рассматривается уголовное дело участкового уполномоченного, капитана полиции Вячеслава Юрьева, обвиняемого в попытке приписать пенсионерке несовершенное ею правонарушение.

Как сообщали ранее "Вести Карелии", по версии следствия, проведенного Следкомом республики, полицейский безосновательно задержал 59-летнюю местную жительницу.

Юрьев пришел в дом, где она находилась, и сообщил, что из квартиры ее знакомого украли шуруповерт. Участковый поинтересовался ее причастностью к этому преступлению и потребовал, чтобы пенсионерка проехала с ним в отдел полиции. По версии следствия, капитан полиции фактически силой заставил женщину выйти из квартиры и сесть в полицейский автомобиль.

В отделе полиции в отношении женщины был составлен административный протокол. Из него следовало, что пенсионерка была задержана не в квартире, а на улице, где она якобы находилась в "состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство".

Перепуганную женщину на целую ночь поместили в камеру для административно-задержанных и выпустили только утром. К тому времени выяснилось, что шуруповерт у ее знакомого никто не похищал. Его хозяин забыл, куда припрятал инструмент, и ошибочно заявил о краже.

Пенсионерка обратилась с заявлением в Следком. В результате в отношении Юрьева, проработавшего в органах внутренних дел более 10 лет, было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Пенсионерку признали потерпевшей, дело дошло до суда.

Как оправдывается в суде обвиняемый в фабрикации доказательств полицейский, читайте в материале Светланы Лысенко га страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".