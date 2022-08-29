В Карелии судят поставщика паленого коньяка, после употребления которого умерла женщина

Житель Кондопоги предстанет перед судом по обвинению в перевозке и сбыте спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июле 2021 года 38-летний кондопожанин приобрел в Санкт-Петербурге и Ленобласти спиртосодержащую жидкость в пластиковых 5-литровых канистрах и привез в Карелию для продажи.

В Кондопоге он продал эту спиртосодержащую жидкость под видом заводского коньяка покупателю. 21 июля 2021 года в результате употребления опасного напитка в медицинское учреждение была доставлена 36-летняя женщина, которая через несколько дней скончалась в результате острого отравления метиловым спиртом (метанолом).

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил, что приобрел спиртосодержащую жидкость для дальнейшей реализации. О том, что женщина после употребления алкогольного напитка скончалась, он узнал от сотрудников правоохранительных органов. В период следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли оставшуюся часть опасной спиртосодержащей жидкости.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.