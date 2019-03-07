В Карелии "судят" жителя Чечни за хранение и торговлю героином

Кондопожская прокуратура направила это уголовное дело в городской суд без утверждения обвинительного заключения.

В кондопожский городской суд поступило резонансное уголовное дело. Мужчина 1990 г.р., строитель по профессии, обвиняется в хранении и сбыте наркотиков – героина, в крупном размере.

По имеющейся информации, подсудимый постоянно зарегистрирован в Чеченской республике. Однако временной регистрации в Кондопоге у него, в нарушение действующего законодательства, почему-то нет

Задержанный с поличным мужчина частично признает свою вину. Наказание в данном случае – до 20 лет лишения свободы. С 3 октября прошлого года обвиняемый содержится под стражей.

Это уголовное дело поступило в суд без утверждения обвинительного заключения исполнявшим в то время обязанности прокурора Кондопоги Русланом Колотенко.

Поэтому председатель кондопожского городского суда Александр Соколов вынес постановление о возвращении этого дела в прокуратуру, как говорится в документе, "для устранения препятствий для его рассмотрения судом".

"Представитель прокуратуры объяснила произошедшее "технической ошибкой" с их стороны", – рассказал Александр Соколов.

"В 2015 году мировой суд Кондопоги за незаконное проникновение в жилище приговорил этого подсудимого к 140 часам обязательных работ", – сообщил Александр Соколов.

Однако данных о том, отбыл ли он это наказание, в материалах дела нет. Сведения о привлечении этого подсудимого к административной ответственности противоречивы.