В Карелии супруги не поделили телевизионный пульт и подрались

В Кемском районе муж проломил голову жене гаечным ключом из-за спора, что смотреть по телевизору.

В кемскую полицию позвонил местный житель и рассказал, что между его родителями произошёл бытовой конфликт, в результате которого один из них получил травмы. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции и разобрался в ситуации, сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, что январским вечером 48-летний отец и 50-летняя мать жителя Кемского района не смогли определиться, что они будут смотреть по телевизору. Мужчина хотел включить трансляцию футбольного матча, а женщина настаивала остаться на канале с юмористической передачей. В ходе спора жительница Кеми обозвала супруга. А тот, по версии дознания, взял в прихожей гаечный ключ и ударил им жену по голове. Сын пары, услышав крики, прибежал из соседней комнаты. Он вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Врачи диагностировали у пациентки ушибленную рану головы. Впоследствии травма была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фигурант полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ведётся дознание.

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