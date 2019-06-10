В Карелии свидетельство о рождении ребенка можно получить в роддоме

Для этого необходимо написать заявление, сообщили в Минздраве Карелии.

С начала года свидетельства о рождении можно получить в акушерских учреждениях в период пребывания в стационаре после родов.

Основанием для оказания услуги по получению этого первого в жизни ребенка документа является заявление, собственноручно заполненное матерью, пребывающей в акушерском стационаре.

Выдача свидетельств осуществляется на основе взаимодействия с Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия, включая районные отделы ЗАГС.

Возможностью получить свидетельство о рождении ребенка в Роддоме им. К.А. Гуткина воспользовались уже более 100 женщин, в Республиканском перинатальном центре – более 30 женщин.