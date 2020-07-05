В Карелии тракторист едва не лишился техники из-за догов

Житель Пряжинского района задолжал 55 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Судебные приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении сельскохозяйственной техники, принадлежащей должнику на праве собственности – экскаватора-погрузчика и трактора.

Местный житель побоялся негативных последствий и незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.

Ранее в Петрозаводске алиментщик не смог поздравить маму с днем рождения из-за слежки приставов.