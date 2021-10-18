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В Карелии транспортные полицейские сняли с поезда пьяную женщину, обложившую попутчиков матом

Новости. Общество
11:31, 18 Октября 2021
фото: © Сергей Мензин / ТАСС

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Помощь полицейских понадобилась бригадам поездов дальнего следования на станциях Петрозаводск и Кемь.

По сообщению транспортной полиции Петрозаводска, в пассажирском поезде «Мурманск – Санкт-Петербург» на станции Кемь обнаружили нарушительницу — 50-летнюю уроженку Кандалакшского района Мурманской области. Пассажирке было отказано в дальнейшем проезде в связи с тем, что она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес своих попутчиков.

Аналогичная ситуация произошла на станции Петрозаводск. Поступило сообщение о том, что к прибывающему в столицу Карелии поезду сообщением «Москва – Мурманск» требуется наряд полиции. В результате полицейскими выявлен 31- летний мурманчанин, который в пути следования распивал спиртные напитки и мешал отдыху пассажиров. Мужчине отказано в проезде.

Стражи порядка возбудили в отношении правонарушителей административные производства по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а в отношении женщины еще и по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ставропольского края, а также Карелии.

С начала года сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 3976 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 1122, за употребление табака — 1015.

Ранее транспортные полицейские в Карелии разогнали пьяные посиделки в трех поездах.

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 12:04:44
Это у неё пожизненное бытовое пьянство и разговор такой.
Гость
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