В Карелии трасса к дачным кооперативам в Лососинном ушла под воду (ФОТО)

Появились кадры с места потопа на трассе «Петрозаводск-Лососинное», которая сейчас перекрыта.

На трассе «Петрозаводск-Лососиное» вышел из берегов ручей. Вода размыла дорогу. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

По словам представителей дорожных служб, произошло активное таяние снега, дренажные трубы не справились с большим количеством воды.

В настоящее время грунт размыло вокруг дренажных труб. Под асфальтом размыта земля.

На место ЧП направляются грузовые автомобили. Рабочие будут укреплять обочины и трассу.

Сейчас дорога перекрыта. На месте находятся оперативные службы.

Напомним, ранее были введены ограничения движения автотранспорта на 17 км. автодороги Петрозаводск-Лососинное, которую затопило.

Ранее сообщалось, что в Прионежском районе Карелии владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги.